L'arbitro fischia la fine della partita e Italiano esplode di gioia con i tifosi viola in tribuna

Tutta la gioia di Italiano quando l'arbitro ha dato il triplice fischio finale di Fiorentina-Atalanta, incontenibile

Una grande gioia quella di Vincenzo Italiano al fischio finale di Fiorentina-Atalanta con il tecnico viola che non ha nascosto tutta la sua gioia per la vittoria viola arrivata dopo la sofferenza finale. E cosi che Italiano ha potuto scaricare la sua tensione con i tifosi viola in tribuna che erano alle sue spalle

HATEBOER E' IN FUORIGIOCO ATTIVO PERCHE' CERCA DI PRENDERE LA PALLA

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