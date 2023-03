La verità su Dazn: non mandano telecronisti allo stadio per i costi. Ci sono solo in 3 partite a weekend

Ha fatto tanto scalpore l’imbarazzo dei telecronisti Dazn sul terzo gol della Fiorentina contro il Verona realizzato da Cristiano Biraghi. I telecronisti dell’emittente, non essendo allo stadio e guardando la partita solo dallo studio centrale di Milano, non hanno potuto raccontare il gol perché in quel momento la regia stava facendo vedere un replay e dunque non ha trasmesso il gol. Ergo non potevano sapere quello che era accaduto perché, molto semplicemente, non lo avevano visto.

Da qui poi è emersa la verità sulla vicenda che coinvolge la maggior parte delle partite: Dazn non manda i propri telecronisti allo stadio per la maggior parte delle gare del campionato. Ogni weekend solo 2/3 partite hanno la telecronaca in diretta dallo stadio in cui si gioca la partita, nelle restanti i commentatori guardano la gara attraverso le immagini dello studio di Milano.

Anche in Conference League, che Dazn trasmette avendo insieme con Sky, non è prevista la presenza allo stadio per nessuna partita, solo in finale ci saranno i telecronisti allo stadio mentre per quanto riguarda la semifinale la presenza è legata solo se a giocare ci sarà una squadra italiana (ma non sarebbe nemmeno certo).

Il motivo di questa scelta è legata al costo. Per Dazn mandare i telecronisti in ogni stadio d’Italia con regia e attrezzatura annessa ha un costo troppo alto da sostenere e dunque ogni gara viene commentata dallo studio presente a Milano.

