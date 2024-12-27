La rosa della Fiorentina vale 125 milioni in più di quello che è costata, Kean vale 30 milioni di euro

Il noto portale Transfermarkt ha pubblicato una classifica delle squadre di Serie A basata sulla valorizzazione dei cartellini dei propri giocatori. Al primo posto c'è l'Inter che è la squadra con la...

Il noto portale Transfermarkt ha pubblicato una classifica delle squadre di Serie A basata sulla valorizzazione dei cartellini dei propri giocatori. Al primo posto c'è l'Inter che è la squadra con la differenza più alta tra valore attuale della rosa e costo dei cartellini, l'Inter oggi infatti vale 360 milioni in più di quello che sono costati i calciatori.

In questa speciale classifica la Fiorentina si trova al sesto posto grazie ad un incremento del valore di 125 milioni di euro e ad un passo dal Bologna quinto che ha incrementato il suo valore di 129 milioni. Un ottimo dato per la Fiorentina soprattutto considerando che la maggior parte dei giocatori che sono scesi di prezzo sono acquisti piuttosto datati come quelli di Ikonè e Kouame, acquistati per quasi 16 milioni a testa mentre oggi ne valgono meno di 8.

Al contrario gli acquisti più recenti stanno facendo meglio, Kean per esempio è costato 13 milioni più bonus ma oggi ne vale già 30, ma ad alzare di tanto il totale sono le valorizzazioni dei giocatori provenienti dal settore giovanile. Comuzzo ad esempio è costato 0 ed ha attualmente un valore di 15 milioni, meglio di lui Kayode che vale 18 milioni, ma in questa lista ci sono anche Ranieri che vale 12 milioni e Sottil che ne vale 6.

Negli ultimi anni la fiorentina è stata bravissima a valorizzare i giocatori presenti nel settore giovanile oltre a quelli presenti oggi in rosa non ci dobbiamo scordare di Vlahovic venduto ad 80 milioni o di Chiesa, adesso per fare il salto di qualità c'è bisogno di valorizzare anche i calciatori acquistati, come si sta facendo quest'anno con i vari Kean, Bove, Gosens e Adli.

TMW SU FRENDRUP

https://www.labaroviola.com/tmw-scrive-frendrup-interessa-alla-fiorentina-ma-sono-troppi-i-20-milioni-chiesti-dal-genoa/282221/