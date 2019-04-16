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La Nazione, la Roma si è inserita tra le squadre pretendenti per Biraghi…

Secondo quanto riportato da La Nazione dopo il Milan, l'Inter, il Napoli e il Paris Saint-Germain anche la Roma si è aggiunta nella corsa al terzino sinistro della Fiorentina, Cristiano Biraghi.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 aprile 2019 21:29
La Nazione, la Roma si è inserita tra le squadre pretendenti per Biraghi… - Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 10.03.2019, Fiorentina-Lazio, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Secondo quanto riportato da La Nazione dopo il Milan, l'Inter, il Napoli e il Paris Saint-Germain anche la Roma si è aggiunta nella corsa al terzino sinistro della Fiorentina, Cristiano Biraghi.

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