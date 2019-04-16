La Nazione, la Roma si è inserita tra le squadre pretendenti per Biraghi…
Secondo quanto riportato da La Nazione dopo il Milan, l'Inter, il Napoli e il Paris Saint-Germain anche la Roma si è aggiunta nella corsa al terzino sinistro della Fiorentina, Cristiano Biraghi.
A cura di Redazione Labaroviola
16 aprile 2019 21:29
Secondo quanto riportato da La Nazione dopo il Milan, l'Inter, il Napoli e il Paris Saint-Germain anche la Roma si è aggiunta nella corsa al terzino sinistro della Fiorentina, Cristiano Biraghi.