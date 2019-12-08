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La Juventus perde, i tifosi bianconeri se la prendono con Bernardeschi. Anche la società lo boccia

Brutta sconfitta per la Juventus a Roma contro la Lazio. Uno dei peggiori in campo, anche in questo caso, è stato Federico Bernardeschi. L'ex viola si è reso protagonista di un'altra prestazione incol...

A cura di Flavio Ognissanti
08 dicembre 2019 05:50
La Juventus perde, i tifosi bianconeri se la prendono con Bernardeschi. Anche la società lo boccia -
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Brutta sconfitta per la Juventus a Roma contro la Lazio. Uno dei peggiori in campo, anche in questo caso, è stato Federico Bernardeschi. L'ex viola si è reso protagonista di un'altra prestazione incolore, sostituto da Sarri e preso di mira dai tifosi bianconeri che dopo la fine della partita sui canali social bianconeri si sono scagliati contro il calciatore. Ecco le critiche più cliccate

La Juventus perde, i tifosi bianconeri se la prendono con Bernardeschi. Anche la società lo boccia
La Juventus perde, i tifosi bianconeri se la prendono con Bernardeschi. Anche la società lo boccia
La Juventus perde, i tifosi bianconeri se la prendono con Bernardeschi. Anche la società lo boccia
La Juventus perde, i tifosi bianconeri se la prendono con Bernardeschi. Anche la società lo boccia

Nelle ultime ore sono emerse anche alcune voci che lo vedono bocciato dalla società juventina e i rumors su una possibile cessione al Milan a fine anno crescono.

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