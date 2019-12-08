La Juventus perde, i tifosi bianconeri se la prendono con Bernardeschi. Anche la società lo boccia

Brutta sconfitta per la Juventus a Roma contro la Lazio. Uno dei peggiori in campo, anche in questo caso, è stato Federico Bernardeschi. L'ex viola si è reso protagonista di un'altra prestazione incol...

Brutta sconfitta per la Juventus a Roma contro la Lazio. Uno dei peggiori in campo, anche in questo caso, è stato Federico Bernardeschi. L'ex viola si è reso protagonista di un'altra prestazione incolore, sostituto da Sarri e preso di mira dai tifosi bianconeri che dopo la fine della partita sui canali social bianconeri si sono scagliati contro il calciatore. Ecco le critiche più cliccate

Nelle ultime ore sono emerse anche alcune voci che lo vedono bocciato dalla società juventina e i rumors su una possibile cessione al Milan a fine anno crescono.