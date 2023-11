La Juventus ha obbligato l’Udinese a riscattare Mandragora. Da qui l’evasione fiscale e il falso in bilancio

Tuttosport dedica un breve articolo alla notizia giudiziaria che riguarda l’Udinese: “L’affare Mandragora sotto le lenti della Procura di Udine che ha aperto un’inchiesta sul passaggio dell’attuale centrocampista della Fiorentina dalla Juve all’Udinese nel 2018 per 20 milioni. Il pm Lucia Terzariol ha iscritto nel registro degli indagati il presidente dell’Udinese Franco Soldati e il vicepresidente Stefano Campoccia, oltre lo stesso club. Le ipotesi di reato sono falso in bilancio, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza e dichiarazione fraudolenta mediante documenti falsi.

Secondo gli inquirenti a non quadrare sarebbe il patto tra i club: non un accordo con “diritto di recompra”, in cui alla cessione di un giocatore si accompagna la riserva del diritto di riacquistarlo in una fase successiva e di prelazione in caso di altre offerte, bensì un obbligo irrevocabile della Juve a esercitare il diritto di opzione per riacquistare a titolo definitivo Mandragora dalla stagione 2020-2021. Da qui, secondo la procura, nasce l’ipotesi di evasione fiscale per quasi 1,6 milioni da parte dell’Udinese”.

