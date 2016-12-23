LA GRANDE MOSSA DI PAULO. SENZA GONZALO SI FA ACQUA E BORJA SERVE COME IL PANE. SVEGLIATE ADV

Fortunati e sfortunati. Ieri è andata di scena una partita dai due volti. Nel primo tempo il Napoli è stato indubbiamente superiore alla Fiorentina sotto tutti i punti di vista. La squadra di Sarri ha avuto il netto predominio del gioco. Nel secondo tempo invece la Fiorentina, pur continuando a giocare di rimessa, ha avuto il merito di essere cinica e di crederci fino a ribaltare il risultato.

Ieri abbiamo visto un Bernardeschi leader vero e campione trascinatore, abbiamo visto un Olivera che, seppur con tanti limiti soprattutto in marcatura, è sembrato molto piu deciso e convinto. Abbiamo visto un Federico Chiesa sempre più padrone della maglia da titolare e un Kalinic lottatore (la punizione del pareggio nasce da un guizzo del bomber croato)

Ma abbiamo anche visto ua difesa assolutamente da bassa classifica, Astori senza Gonzalo non è il solito e proprio il capitano della Fiorentina, pur non vivendo la sua miglior stagione a Firenze, è decisamente importante nella difesa viola anche e soprattutto per il fatto che spesso il gioco viola parte proprio da lui, come confermato anche da Paulo Sousa. Tomovic fa piu danni della grandine, onestamente basta. Anche il rigore del Napoli parte dalla sua palla persa e gettata malamente in rimessa laterale.

Ripetiamo, Gonzalo certamente non sta vivendo la sua miglior stagione, ma è assolutamente imprescindibile per questa squadra. In due partite senza di lui abbiamo subito 6 gol, mai presi 3 gol in casa in questa stagione. Anche in vista rinnovo contrattuale bisognerà pensare anche a questo. Volete farlo andare via? Fate pure, ma comprate uno forte come lui o più di lui.

A centrocampo invece manca il palleggio ed il gioco, Borja dà tanto al gioco della Fiorentina. Negli ultimi 10 minuti di gara la squadra non ha saputo gestire nemmeno un pallone e nel primo tempo sfidiamo chiunque a dire che si è giocato (bene). Ieri la Fiorentina non ha brillato come gioco ma ha brillato come singoli. Bernardeschi, Zarate e Chiesa hanno trascinato la squadra verso una vittoria che sarebbe stata memorabile per come si era messa la gara.

Ieri abbiamo visto il meglio ed il peggio di questa squadra.

Spesso abbiamo criticato Paulo Sousa e certe sue scelte ma ieri, quella di mettere Zarate al posto di Cristoforo, è una mossa perfetta di uno che vuole vincere la partita. Bravo.

Ultimo accenno al presidente Andrea Della Valle, svegliatelo. Dopo una partita così andare davanti alle telecamere e dire che questa squadra, secondo lui, non ha bisogno di acquisti è come dire di aver visto un’altra partita. Facciamo qualcosa.

Flavio Ognissanti