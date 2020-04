La Serie A vista la tragica emergenza che sta colpendo il nostro Paese è ferma ma la Fiorentina pensa già al futuro e comincia a porsi diversi interrogativi sull’attacco che verrà visto che l’obiettivo di Commisso è riportare Firenze dove merita, in Europa.

Il contratto di Vlahovic scadrà nel 2023, il prolungamento però sembra vicino, il giovane centravanti ha sempre dichiarato amore nei confronti della maglia viola ma il suo procuratore Darko Ristic pochi giorni fa ha detto che tornerà a parlare presto con Pradè viste le molteplici richieste che gli stanno arrivando… è quindi davvero così vicino il prolungamento di Dusan?

Diversa la situazione intorno a Cutrone. L’ex Wolves è arrivato a Firenze a gennaio e veniva da un periodo nel quale ha disputato poche gare in Premier. Si stava rimettendo in forma alternandosi durante le gare proprio con Vlahovic, poi lo stop del campionato… ora purtroppo nuovi ostacoli per l’attaccante italiano che è stato colpito così come il compagno di reparto dal Coronavirus… nonostante la Fiorentina dovrà obbligatoriamente riscattarlo, il suo futuro sarà in maglia viola?

Ma la situazione in attacco è ancor più ingarbugliata… Tuttosport qualche giorno fa ha svelato un retroscena, il club gigliato aveva provato a strappare con un’offerta pari a 40 milioni al Torino il “gallo” Belotti. I dirigenti granata continueranno a far muro per il suo miglior calciatore, nonostante ora ci sia anche Patrick… la Fiorentina tornerà all’assalto?

La domanda che sorge spontanea è… chi sarà l’attaccante titolare del futuro viola?