La Fiorentina ne aveva fatti 6, la Roma, nonostante l’uomo in più, pareggia contro il Genoa in casa

Non vince la Roma in casa contro il Genoa che ferma la squadra di Mourinho sullo 0-0 allo stadio Olimpico nel primo anticipo di questo sabati. La squadra di Blessin, che aveva perso 6-0 contro la Fiorentina poche settimane fa, ha giocato 20 minuti con un uomo in meno per l’espulsione del suo difensore. Al minuto 90 il gol di Zaniolo annullato grazie all’aiuto del Var e poi lo stesso Zaniolo espulso per doppia ammonizione (la prima l’aveva rimediata dopo il gol segnato per essersi tolto la maglia). Nel primo tempo il Genoa aveva messo in seria difficoltà la Roma. Fiorentina di Italiano che adesso ha due partite in meno rispetto alla Roma e una distanza in classifica di soli 3 punti.

MAZZARRI PENSA ANCORA ALLA PARTITA CONTRO LA FIORENTINA