Nelle ultime settimane abbiamo raccontato come la Fiorentina sia stata veramente vicina a Lucas Torreira, regista uruguaiano classe 96 di proprietà dell’Arsenal, un vero e proprio oggetto del desiderio viola per il centrocampo ancora povero del ruolo di regista.

Pradè e Joe Barone erano stati ad un passo dall’accordo con i Gunners sulla base di un prestito oneroso con riscatto obbligatorio. Affare da quasi 25 milioni di euro complessivi. Poi la voglia di cercar di prolungare ulteriormente il pagamento in 24 mesi ha fatto indispettire il club inglese che ha deciso di prendere tempo e bloccare tutto in attesa di offerte migliori.

Nel mentre in tanti hanno riportato dell’interesse del Torino per il centrocampista ex Sampdoria ma anche il club granata non riesce a chiudere questo affare per diverse ragioni. Una di queste è che l’ingaggio di Torreira rappresenta un ostacolo non da poco per le casse granata. La Fiorentina invece ha già raggiunto un accordo di massimo per 3 milioni netti d’ingaggio all’anno con il calciatore. Ma anche tra il Torino e l’Arsenal non sembra essere stato raggiunto alcun accordo.

Il club inglese chiede 25 milioni di euro cash con al massimo un pagamento dilazionato in 12 mesi. Ma nessun club ha ancora soddisfatto questa richiesta.

La notizie di queste ultime ore è che la Fiorentina mantiene per Torreira una posizione di assoluto vantaggio sul Torino, ergo, deciderà Rocco Commisso, il patron viola tornato finalmente a Firenze, se affondare il colpo e soddisfare la richiesta dell’Arsenal ma la palla è ancora tutto in mano al club viola. Torreira alla Fiorentina, deciderà la società viola. Ci spera Beppe Iachini che ha richiesto espressamente il centrocampista.

