Jovic bomber di Coppa, Cabral il migliore in campionato: entrambi 10 gol siglati in stagione

Dopo aver segnato, al 38’, il gol del 2-0, Cabral ha messo in scena un balletto coi brasiliani Igor e Dodò che non è piaciuto né ai tifosi né ai giocatori del Verona. E nemmeno ad Amrabat, che quella piazza la conosce e che è subito corso a richiamare i compagni; come a dire: «Non è il momento di scherzare», e ci mancherebbe altro vista la posizione in classifica. Ma quel siparietto è stato importante perché ha lasciato trasparire tutta la ritrovata serenità dell’attaccante della Fiorentina. In effetti, a poco più di un anno dal suo arrivo a Firenze, Cabral sta vivendo il suo momento migliore. Dal 16 febbraio è andato in gol in quattro partite di fila: ne ha rifilati due al Braga all’andata, uno all’Empoli, un altro al Braga (in più l’arbitro ne ha annullato uno buono) e infine quello di ieri al Verona. Cinque reti, più una fantasma, in quattro gare. Dieci giorni in cui ha segnato il doppio di quanto fatto fino a qui. Negli scorsi mesi al massimo era arrivato a due marcature consecutive tra ottobre e novembre (Spezia e Riga).

Se a gennaio la lesione al bicipite femorale l’aveva fermato, febbraio è stato il mese della sua rinascita. A mettere in discesa la gara d’andata col Braga era stato Jovic, certo, però Cabral ha chiuso i conti. Al ritorno, invece, è stato decisivo per far sì che le cose non si complicassero ulteriormente dopo i primi due gol dei portoghesi. E lo stesso ha fatto contro l’Empoli, evitando una sconfitta che avrebbe avuto strascichi pesanti. Italiano ha apprezzato e l’ha riconfermato da titolare contro il Verona spezzando l’alternanza con Jovic. Il brasiliano l’ha ripagato, ma è ancora presto per affermare che è diventato il centravanti titolare di questa squadra.

Le montagne russe di questa stagione, che hanno riguardato sia i singoli che il gruppo nel suo insieme, impongono una certa prudenza nelle valutazioni. Di certo il fatto che finalmente sia riuscito a togliersi di dosso un po’ di pressioni e scetticismo non può che giovare al suo rendimento. Anche per questo sarà interessante vedere chi sceglierà di schierare Italiano sabato sera col Milan, dopo una settimana di allenamenti, libera da partite europee e con tutti gli attaccanti a disposizione. Anche perché pure Jovic ultimamente era tornato a segnare ed è addirittura diventato il miglior marcatore della Conference League.

I due se la stanno giocando proprio testa a testa, appaiati a 10 gol segnati in questa stagione tra le varie competizioni. Jovic è l’uomo delle coppe (il serbo vanta già 6 centri in Conference League, due dei quali nell’andata del playoff col Braga), Cabral il miglior marcatore della Fiorentina in campionato (5 centri). Uno è più bravo con la palla tra i piedi, l’altro ha la fisicità del «vero» numero 9 e può sfruttarla, come fatto col Verona, sui calci d’angolo e con i tanti cross che gli esterni mettono in mezzo.

La speranza, insomma, è che la rivalità possa far migliorare loro stessi e di riflesso anche la Fiorentina. Oltre al fatto che per reggere cinque partite in quindici giorni serviranno le forze di entrambi, così come per cambiare con soluzioni a gara in corso partite che si faranno complicate. Comunque sia ieri sera, con la sua rete, Cabral ha virtualmente chiuso la sfida e permesso ai viola di superare il momento più buio in serie A, e rinunciare a un attaccante che ha finalmente trovato continuità non è semplice per nessun allenatore.

«Scegliere tra Cabral e Jovic non è stato semplice — ha spiegato Italiano a fine partita — ho optato per Arthur perché in una partita come questa mi serviva la sua capacità di dare profondità alla manovra e di mettere in difficoltà le difese nell’uno contro uno. Sta trovando continuità, stavolta ha messo lo zampino in un’azione d’angolo e va bene così». Lo scrive il Corriere Fiorentino.

