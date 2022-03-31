Italiano scherza su Biraghi: "Ci mancherebbe che diventa decisivo solo con la nazionale, va stimolato"

L'allenatore della Fiorentina Italiano ha parlato ai social della società parlando sia dell'Empoli che dell'Inter e infine una battuta

Vincenzo Italiano ha risposto alle domande dei tifosi e parlato ai social della Fiorentina, queste le sue parole:

"Abbiamo tre giorni per preparare bene con la squadra al completo la partita contro l'Empoli, ogni volta dopo la sosta balbettiamo, ci teniamo tantissimo a fare bene. Contro l'Inter abbiamo giocato con grande personalità, per me è come se avessimo vinto, abbiamo fatto una grande prestazione contro i campioni d'Italia, esprimersi in quel modo per me è motivo di grande prestazione.

Empoli in trasferta ha fatto molti punti, se sono in giornata ci possono mettere in difficoltà. Noi siamo in crescita e possiamo crescere. All'andata la ricordo molto bene, abbiamo fatto un grande primo tempo e abbiamo sbagliato alcune situazioni, poi negli ultimi minuti abbiamo buttato via una grande prestazione, ci è capitato anche altre volte. Dobbiamo proporre e concedere poco, cosi come stiamo facendo nell'ultimo periodo.

Sono contento che torna il 100% di capienza allo stadio, in casa abbiamo un ruolino importante, speriamo di dare loro una bella soddisfazione.

Biraghi in nazionale ha fatto assist importanti, cercheremo di stimolarlo perchè deve farli anche nella Fiorentina, ci mancherebbe che con la nazionale è decisivo mentre con noi lo è stato in tante occasioni, abbiamo altre dieci partite, cercheremo di stimolarlo per farlo essere anche con noi"

LA FIORENTINA NON HA PRESO BENE LA CRITICA DELLA CURVA

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