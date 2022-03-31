Tuttosport, la Fiorentina non ha gradito per niente gli striscioni della Fiesole contro il nuovo logo

La Fiorentina è rimasta delusa dalle critiche sul nuovo logo anche perchè si era confrontata con la tifoseria prima di presentarlo

Tuttosport racconta che ovviamente la società viola non ha gradito per niente quanto letto negli striscioni affissi ieri contro il nuovo logo della Fiorentina, e comunque si è affrettata a evidenziare i contatti avviati con la tifoseria prima di realizzare il nuovo stemma.

La Fiorentina ha diffuso anche il risultato dei vari sondaggi sul nuovo logo dove il 65% in media lo ha promosso, oltre a sottolineare le vendite boom delle maglie di questa stagione fortemente criticate all’inizio per il giglio dei Pontello riproposto all’altezza del cuore.

CHE FRECCIATA DI IGOR A VLAHOVIC

https://www.labaroviola.com/igor-che-frecciata-a-vlahovic-rinnovo-non-sono-quel-calciatore-che-dice-di-firmare-e-poi-non-lo-fa/170784/