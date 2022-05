Italiano: “Non possiamo rovinare il campionato. Lotta punto a punto per l’Europa. Esultanza una liberazione”

Mister Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Dazn durante il post partita di Fiorentina–Roma per commentare la bella vittoria ottenuta dai suoi giocatori. Ecco le sue parole: “Serviva un risultato e una prestazione come queste, eravamo caduti e sembravamo appannati. Abbiamo fatto un grande campionato e non possiamo rovinarlo nelle ultime battute. Se siamo così vogliosi e attenti per gli altri è difficile, soprattutto in casa”.

CONTINUITÀ “È il primo anno di un percorso nuovo, gli alti e bassi sono normali, si sono buttate le basi e ora bisogna essere bravi a crescere nella maniera corretta”.

AMRABAT “Amrabat è un ragazzo che quest’anno ha dovuto masticare amaro per la sana competizione con Torreira, ma si è sempre fatto trovare e quando prende ritmo è devastante. Sono contento perché ha avuto un periodo non bello, si era un po’ seduto, bastava riaccendere il fuoco che ha dentro”.