Impazzisce il Franchi, la Fiorentina domina e batte 2-0 la Roma. Continua la corsa all’Europa

Al 2′ Nico Gonzalez viene sgambettato da Karsdorp, Guida va all’OFR e concede calcio di rigore per la Fiorentina. Sul dischetto si presenta Nico Gonzalez e firma l’1-0 per la Fiorentina. Al 10′ la Fiorentina raddoppia contro la Roma, tiro perfetto nell’angolino di Giacomo “Jack” Bonaventura. Giallorossi in confusione. Al 20′ ottima punizione di Pellegrini, Terracciano attento sventa il pericolo in angolo. Al 24′ la Fiorentina segna, Biraghi mette dentro per Bonaventura, ma il capitano viola era in fuorigioco. Al 37′ tacco di Venuti per Bonaventura e del 5 per Milenkovic che prova il tiro dalla distanza, Rui Patricio para.

Al 48′ ottima trama offensiva della Fiorentina, che termina con la conclusione dalla distanza di Bonaventura, palla deviata in angolo. Al 50′ Gonzalez e Cristante si allacciano, episodio dubbio, per l’arbitro non è calcio di rigore. Al 54′ occasione per Abraham su cross di Zalewski. Al 56′ Amrabat prova il tiro dalla distanza Rui Patricio smanaccia in angolo. Al 59′ cross dentro di Duncan per Cabral che incorna il pallone che finisce di poco a lato. Al 62′ punizione di Biraghi, palla che finisce tra le mani di Rui Patricio. Al 64′ conclusione di Veretout fuori dallo specchio. Al 91′ bela galoppata sulla sinistra di Terzic gran cross dentro per Piatek che prova il tiro ma spara il pallone in curva. Fiorentina-Roma termina 2-0.

