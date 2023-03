Italiano: “Fiorentina concentrata e concreta. Jovic o Cabral? Chi va in campo sta dando soddisfazioni”

Vincenzo Italiano ha parlato anche ai microfoni di DAZN nel post partita di Fiorentina-Cremonese. Ecco le sue dichiarazioni:

“Aggettivo per descrivere oggi la Fiorentina? Continuo ad usare lo stesso: concentrazione. Siamo tutti attenti e stiamo iniziando a capire che in alcuni momenti non bisogna rischiare. Stiamo diventando più pratici e concreti.

Giocare ogni tre giorni? Ho sempre detto che le coppe ti danno tanto ma devi cercare di gestire bene perchè ti tolgono tanto a livello di allenamenti e preparazioni delle partite. Ci stanno dando tanto le rotazioni e speriamo di continuare così.

Cremonese? Sapevamo che questa sarebbe stata una battaglia per come gioca la Cremonese: i ragazzi sono stati bravi e complimenti a loro. Anche Sirigu ha permesso di mantenere il doppio vantaggio ed ha fatto una grande parata, tutti stanno dando una mano. Non manca tanto da qui alla fine, adesso prepariamo la partita di Conference League.

Scelta del centravanti in Conference? Rispetto alla partita di oggi abbiamo due giorni in più per prepararla e ci aspetta una partita difficile e chiunque andrà in campo, Jovic o Cabral, sta dando grandi soddisfazioni.”

