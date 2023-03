Cabral: “Adesso giochiamo e vinciamo ogni tre giorni, dobbiamo continuare su questo livello”

Arthur Cabral ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Fiorentina sulla Cremonese, ecco le sue parole:

“Ti sei sbloccato? Non so dire cosa sia cambiato, non è cambiato niente: continuo a lavorare ogni giorno ed aiutare tutti.

Ultime prestazioni? Prima facevamo bene nelle coppe e non in campionato adesso invece anche in Serie A stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così

Cremonese? Importantissimo vincere qui, abbiamo fatto un’altra grande partita e dobbiamo continuare a giocare a questo livello.

Giocare ogni tre giorni? Importante non avere solo 11 giocatori titolari perchè stiamo giocando ogni tre giorni e stiamo vincendo ogni tre giorni.”

