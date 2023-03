La Fiorentina vince ancora e Commisso chiama Biraghi e Italiano per fare i complimenti

Continua il momento magico della Fiorentina che ha vinto la terza partita consecutiva in campionato ed ha ottenuto il settimo risultato utile consecutivo considerando tutte le competizioni. Anche il presidente Rocco Commisso è ovviamente molto felice per il bel momento della squadra, e per questo ha chiamato il mister Italiano e il capitano Biraghi. Tanti complimenti e belle parole a testimonianza della gioia del presidente per l’andamento della squadra

