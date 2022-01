In attesa dell’Udinese la Fiorentina fa la partitella al Franchi, e Kokorin segna una doppietta

Clima surreale al Franchi dove la Fiorentina, che si è presentata regolarmente in campo e in attesa dell’Udinese la squadra viola ha improvvisato una partitella 11 vs 11. Le due squadre sono cosi schierate in campo, da una parte

Cerofolini, Odriozola, Milenkovic, Igor, Terzic, Torreira, Maleh, Duncan, Ikonè, Saponara, Vlahovic

Dall’altra parte invece: Rosati, Collaboratore Italiano, Quarta, Nastasic, Biraghi, Pulgar, Castrovilli, Venuti, Callejon, Nico Gonzalez, Kokorin

Il punteggio è di 3-3 in cu spicca la doppietta di Kokorin e anche un gol di Vlahovic. Da segnalare una brillante prestazione di Ikonè e un brutto colpo subito da Nico Gonzalez

PIATEK E’ A FIRENZE, HA SVOLTO LE VISITE MEDICHE