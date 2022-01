Piatek è arrivato a Firenze. Ora visite mediche e firma, poi sarà un calciatore della Fiorentina

Piatek è arrivato a Firenze, è sbarcato all’aeroporto di Peretola. Il vice Vlahovic è pronto ad iniziare la sua avventura nella Fiorentina dopo aver giocato un anno e mezzo in Bundesliga con l’Hertha Berlino. Oggi svolgerà le visite mediche, per poi diventare un calciatore della Fiorentina. Arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni di euro.

