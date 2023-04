Il dilemma Amrabat, è diffidato, va fatto giocare? Mandragora non è al meglio. Bonaventura fuori

Vigilia di Semifinale di Coppa Italia per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che domani sera al Franchi incontrerà la Cremonese. Italiano ha il grande dubbio legato ad Amrabat, il centrocampista marocchino è diffidato e con un giallo rischierebbe di non giocare l’eventuale finale di Roma del 24 maggio. A centrocampo si registra l’assenza di Jack Bonaventura, ancora acciaccato dopo l’infortunio rimediato contro il Lech Poznan. Secondo quanto riportato da Radio Bruno anche le condizioni di Mandragora non sono delle migliori ma il centrocampista dovrebbe comunque scendere in campo.

