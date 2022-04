Il Corriere dello Sport rivela: “De Laurentiis vuole esonerare Spalletti e provare a prendere Italiano”

La posizione di Luciano Spalletti non è più solidissima. A lanciare questa autentica bomba è l’edizione odierna del Corriere dello Sport che sottolinea come il presidente Aurelio De Laurentiis sta valutando ogni dettaglio così come due nomi per sostituire l’allenatore a fine stagione nel caso decidesse di non dargli più fiducia.: il Napoli comincia a valutare i profili di un’eventuale successione. Uno su tutti: Vincenzo Italiano, legato alla Fiorentina fino al 2023 da un contratto che, però, prevede una clausola rescissoria fissata a suo favore. La situazione, insomma, è complessa. Delicata. E non è un caso che nelle stanze del potere azzurro stia circolando con insistenza per la prossima stagione il nome di Italiano, allenatore della Fiorentina che a DeLa è sempre piaciuto: ha 44 anni, crede nel 4-3-3 e nel suo contratto con la società di Commisso è inserita una clausola rescissoria. E ancora: sullo sfondo, più staccato, compare Roberto De Zerbi, reduce dall’esperienza con lo Shakhtar Donetsk e in bilico in attesa degli sviluppi della guerra in Ucraina”. Lo riporta Calcio Napoli

