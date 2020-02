Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la scelta del rinvio delle 5 gare di questa giornata sarebbe arrivata anche grazie alla forte volontà di alcuni presidenti della Serie A. In particolare, secondo quanto si legge, tra i principali promotori di questa decisione vi sarebbe stato Andrea Agnelli, presidente della Juventus, spinto da questa soluzione perchè un match chiave come il derby d’Italia avrebbe portato un incasso e una visibilità quantificabile in 5 milioni di euro alla società bianconera per questo evento. Soldi che la società di Agnelli non poteva perdere.