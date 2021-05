Beppe Iachini ha convocato 24 giocatori per la sfida che andrà in scena domani sera al Franchi tra Fiorentina e Lazio. Torna Kokorin, il quale da due mesi era alle prese con un infortunio. Out Igor per squalifica e Borja Valero.

