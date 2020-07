Alla vigilia della partita contro la Roma allo stadio Olimpico, il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato a Violachannel.tv, queste le sue parole:

“La Roma ha grandi qualità in tutti i reparti, Fonseca ha fatto un grande lavoro. È un allenatore molto preparato, anche con il cambio di modulo ha dato una grande organizzazione alla sua squadra. Dobbiamo affrontare questa partita con la mentalità giusta e con grande personalità.

Ribery? Non mi ha sorpreso, è un grande giocatore sotto tutti gli aspetti. Viene da un grave infortunio, ci sta dando tanto e siamo contenti di averlo con noi. Valutiamo partita dopo partita un suo impiego ma sappiamo che lui ci da tantissimo quindi è difficile farne a meno.

La partita contro l’Inter? Abbiamo lavorato tanto sulla difesa e siamo cresciuti tanto da questo punto di vista. Siamo la miglior difesa del campionato dopo il lockdown. Dopo la partita contro l’Inter mi piace fare alcune precisazioni, sono state attribuite all’Inter delle azioni pericolose ma il colpo di testa e il palo di Lukaku erano in fuorigioco. E ce ne sono stati altri 4 fuorigioco non fischiati. Sono state date all’Inter questa occasioni ma non lo sono state perché erano tutti in fuorigioco. Ho letto sui giornali di tutte queste occasioni per l’Inter ma in realtà non ci sono state. Eravamo messi bene in campo. In fase offensiva siamo tra le prime squadre del campionato per occasioni create ma su questo dobbiamo migliorare, abbiamo tanti giovani in squadra che possono sbagliare scelte. Io conosco solo il lavoro come modo per arrivare ai risultati”

SIMEONE: “ERO IL CENTRAVANTI PIÙ FORTE DELLA FIORENTINA. LA MIA FIDANZATA NON VUOLE PIÙ TORNARE A FIRENZE”