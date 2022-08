I tifosi del Milan cantano a Berardi: “Devi morire” ma non è successo a Firenze e quindi nessuno parla

Scusateci la polemica, ma quando l’ipocrisia supera il limite è giusto dire basta. Negli ultimi due giorni non si è fatto altro che parlare della lite tra un tifoso della Fiorentina e Luciano Spalletti, dopo che l’uomo presente al Franchi, ha offeso Spalletti. Praticamente è stato detto di tutto verso Firenze, il suo stadio e i tifosi viola. Addirittura è stato anche detto dal tecnico toscano: “Queste cose a Napoli non succedono”. Incredibile ma vero, dopo tutto quello che è successo ai tifosi viola contro il Napoli in tutti questi anni ma soprattutto, purtroppo, che succede ogni domenica in quasi tutti gli stadi di serie A e non solo.

Ma quando succede a Firenze lo si fa notare e lo si sbatte in prima pagina. Come se fosse più grave e come se si dovesse per forza far passare questo popolo come maleducato e irrispettoso, per colpa di qualche cretino.

Oggi, per esempio, durante Sassuolo-Milan, nel corso del primo tempo, il numero 10 neroverde è stato costretto a uscire per un brutto infortunio, i tanti tifosi del Milan presenti allo stadio hanno intonato il coro: “Devi Morire” nei confronti di Berardi. Erano in tanti, non solo un cretino ma veramente tanti, altrimenti il coro non si sarebbe sentito forte e chiaro anche in televisione. Ma tutto apposto. Tutto normale. Nessuna polemica e nessun caso contro i tifosi del Milan. Non è mica successo a Firenze e non sono mica stati i tifosi della Fiorentina…