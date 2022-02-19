I convocati della Fiorentina per l'Atalanta, fuori Terracciano per tonsillite, c'è il giovane Fogli
Arriva la lista dei convocati della Fiorentina per la partita in programma domani alle ore 12.30 contro l'Atalanta
slot gacor Ecco la lista dei calciatori viola convocati dal tecnico Vincenzo Italiano per la sfida contro l'Atalanta in programma alle 12.30 di domenica 20 febbraio. Assente Terracciano per tonsillite
1) AMRABAT Sofyan
2) BIRAGHI Cristiano
3) BONAVENTURA Giacomo
4) CALLEJÓN BUENO Josè Maria
5) CASTROVILLI Gaetano
6) DOS SANTOS DE PAULO Igor Julio
7) DRĄGOWSKI Bartlomiej (P)
8) DUNCAN Joseph Alfred
9) FOGLI Gabriele (P)
10) GONZALEZ Nicolas Ivan
11) IKONE Nanitamo Jonathan
12) MALEH Youssef
13) MARTINEZ QUARTA Lucas
14) MENDONÇA CABRAL Arthur
15) MILENKOVIĆ Nikola
16) NASTASIĆ Matija
17) ODRIOZOLA ARZALLUS Álvaro
18) PIĄTEK Krzysztof
19) ROSATI Antonio (P)
20) SAPONARA Riccardo
21) SOTTIL Riccardo
22) TERZIĆ Aleksa
23) TORREIRA DI PASCUA Lucas Sebastian
24) VENUTI Lorenzo
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