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I convocati della Fiorentina per l'Atalanta, fuori Terracciano per tonsillite, c'è il giovane Fogli

Arriva la lista dei convocati della Fiorentina per la partita in programma domani alle ore 12.30 contro l'Atalanta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 febbraio 2022 17:05
I convocati della Fiorentina per l'Atalanta, fuori Terracciano per tonsillite, c'è il giovane Fogli - Firenze, stadio A.Franchi, 03.10.2021, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 03.10.2021, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Firenze, stadio A.Franchi, 20.11.2021, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

slot gacor Ecco la lista dei calciatori viola convocati dal tecnico Vincenzo Italiano per la sfida contro l'Atalanta in programma alle 12.30 di domenica 20 febbraio. Assente Terracciano per tonsillite

1) AMRABAT Sofyan

2) BIRAGHI Cristiano

3) BONAVENTURA Giacomo

4) CALLEJÓN BUENO Josè Maria

5) CASTROVILLI Gaetano

6) DOS SANTOS DE PAULO Igor Julio

7) DRĄGOWSKI Bartlomiej (P)

8) DUNCAN Joseph Alfred

9) FOGLI Gabriele (P)

10) GONZALEZ Nicolas Ivan

11) IKONE Nanitamo Jonathan

12) MALEH Youssef

13) MARTINEZ QUARTA Lucas

14) MENDONÇA CABRAL Arthur

15) MILENKOVIĆ Nikola

16) NASTASIĆ Matija

17) ODRIOZOLA ARZALLUS Álvaro

18) PIĄTEK Krzysztof

19) ROSATI Antonio (P)

20) SAPONARA Riccardo

21) SOTTIL Riccardo

22) TERZIĆ Aleksa

23) TORREIRA DI PASCUA Lucas Sebastian

24) VENUTI Lorenzo

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