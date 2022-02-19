Italiano ammette: "Contro lo Spezia ho avuto paura che andasse a finire come ad Empoli"
Vincenzo Italiano ha ammesso la sua paura di poter buttare una vittoria dopo il momento di sbandamento avuto contro lo Spezia
Nel corso della sua conferenza stampa Vincenzo Italiano è tornato a parlare anche della partita contro lo Spezia, quando la vittoria della Fiorentina era stata in pericolo, queste le sue parole slot gacor :
Contro lo Spezia ho temuto un’altra Empoli nonostante avessimo fatto una grandissima partita e non abbiamo concesso quasi nulla al nostro avversario. Stavamo per mettere in pericolo una prestazione di altissimo livello, dopo il vantaggio abbiamo continuato ad attaccare e questo mi è piaciuto molto anche se abbiamo sbagliato le scelte finali, l’occasione di Colley mi ha fatto temere. Il gol è arrivato da chi aveva commesso un errore e poi ha rimediato, i calciatori veri fanno cosi, merito ad Amrabat, non ha mollato, sarebbe potuta essere una mazzata per lui e invece ci ha permesso di conquistare una vittoria importante"
https://www.labaroviola.com/italiano-dragowski-puo-riprendersi-il-posto-le-parole-di-allegri-per-la-champions-mi-fanno-piacere/166108/