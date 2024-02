Gudmundsson costa troppo per Inter e Juventus. La Fiorentina resta in vantaggio anche per l’estate

Esistono sono poche certezze nel mondo del calcio, tutto cambia rapidamente. Una di queste sarà Gudmundsson al centro della prossima sessione estiva di calciomercato. D’altronde il 26 enne islandese si sta imponendo come uno dei migliori interpreti di tutto il campionato: ha già totalizzato 9 gol e 3 assist in 24 presenze con la maglia del Genoa. Nella corsa a Gudmundsson in prima fila c’è la Fiorentina che già a gennaio aveva presentato un’offerta da 30 milioni al Genoa senza però arrivare al traguardo. Il club viola ci riproverà a giugno. Anche la Juventus segue gli sviluppi intorno ad Albert anche se non è calda sull’obiettivo al momento per due motivi: lo considera un giocatore da 25/30 milioni e poi perché sarebbe pronta ad aprire una trattativa solo con l’inserimento di contropartite tecniche. Difficilmente si aprirà un derby d’Italia sul mercato perché l’Inter, nonostante il gradimento per l’islandese, ha mollato la presa da qualche settimana convinta di dover fare altro in attacco (forse un quinto dopo Taremi). Ecco perché oggi la Fiorentina sembra avere un’autostrada in solitaria da percorrere per arrivare alla destinazione Gudmundsson. Lo scrive Calciomercato.com

