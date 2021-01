Guardalà (Sky Sport): “Rivoluzione Fiorentina a giugno? No, basta ritoccarla. Kokorin non è da 20 gol ma…”

Oggi in esclusiva per Labaroviola.com abbiamo avuto il piacere di intervistare Giovanni Guardalà, noto giornalista sportivo di Sky Sport.

La Fiorentina stenta nei risultati, qual è secondo lei il problema di questa squadra? Cos’è che non va?



Credo sia un problema psicologico perché la qualità c’è e non poca. Pensavo che dopo la bella vittoria contro la Juventus potesse sbloccarsi. Certo contro il Torino senza la doppia espulsione sarebbe andata sicuramente in maniera diversa, ma i segnali di crescita ci sono.



Prandelli e Pradè hanno un contratto fino al termine della stagione. Lei inizierebbe a programmare (da ora) il futuro con loro oppure farebbe altre scelte? Magari con allenatori come Sarri o Spalletti…

Mi sembra prematuro. Darei il tempo a Prandelli di lavorare, poi in primavera farei un bilancio ed inizierei le valutazioni per il futuro.



Kokorin e Malcuit sono i due nuovi acquisti della Fiorentina. Secondo lei quanto possono dare a questa squadra?

Malcuit conosce il campionato italiano. Non è stato particolarmente fortunato a causa dei gravi infortuni ma ha qualità importanti. Qualità che ha sicuramente anche Kokorin che deve però ambientarsi in fretta in un campionato che è diverso rispetto a quello russo. Certo non è un attaccante da 20 gol a stagione ma può essere decisivo per le sue caratteristiche tecniche.



Crede che a giugno la rosa verrà rivoluzionata?

Non credo. La Fiorentina è stata già rivoluzionata quest’anno penso che nella prossima stagione vada solo sistemata con qualche piccolo ritocco.



In questi mesi si è parlato tanto dell’assenza di un vero regista in squadra. Chi prenderebbe?

Difficile dirlo. Non ce ne sono molti in giro soprattutto in un momento economico come questo. Pradè sicuramente è molto più adatto a rispondere a questa domanda.



Finora, qual è il giocatore viola che quest’anno l’ha maggiormente stupito… in negativo? E in positivo?

In positivo sicuramente Ribery. È un piacere vederlo giocare. Non credevo potesse giocare a questi livelli e con questa continuità. Finalmente ha anche trovato il gol. Ma al di là di questo ha una classe straordinaria ed è bello vederlo nel nostro campionato. Più che in negativo, ma per la stima che ho nei suoi confronti, mi aspettavo che incidesse di più Bonaventura. Nelle ultime partite lo sto vedendo in grande crescita. Può essere decisivo per il girone di ritorno.



Si continua a parlare molto della vicenda nuovo stadio, lei che ne pensa a riguardo?

Posso solo essere dispiaciuto. Spero si possa risolvere nel migliore dei modi. Avere uno stadio di proprietà, moderno e confortevole è una fonte di guadagno fondamentale per le società. Intanto però dobbiamo sperare che presto si possano riaprire. Gli stadi vuoti, senza colori, senza tifosi, sono sempre più deprimenti.

intervista a cura di Lisa Grelloni

