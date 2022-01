Graziani: “Piatek fatta in estate, saltò per commissioni. Vlahovic? Stimolato dalla concorrenza”

Francesco Graziani, ex centravanti Viola e Granata, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno in occasione di Torino-Fiorentina in programma nel prossimo turno di campionato. Ecco le sue parole:

SITUAZIONE COVID “Qui ci sono dei problemi, anche perchè poi intervengono anche organi esterni a quelli federali. Cosi ci sono alcune squadre penalizzate che giocano, altre meno penalizzate che invece non giocano. Personalmente io avrei rimandato entrambe i due turni dopo Natale. Bisogna fare chiarezza perché la situazione è veramente seria. C’è poco da scherzare. Bisogna riflettere meglio, capire la situazione meglio e usare i criteri più logici per tutti. Tornando al campo, per quanto riguarda il Torino credo che stare fermo cinque giorni non influisca più di tanto dal punto di vista fisico. Invece credo che i granata debbano stare meno tranquilli dal punto di vista della classifica: sono dietro ad Empoli e Sassuolo e son tutti felici e contenti. 19 partite e 24 punti non mi sembrano un grande bottino. Se sorride a qualcuno sorride alla Fiorentina, non al Torino, che non sta facendo benissimo.

PIATEK “Questo è un segnale di una società davvero preparata. Per quanto possa esser stata criticata negli ultimi anni, adesso la Fiorentina è una delle società più attiva e lungimirante. In estate la dirigenza aveva già contattato l’entourage del polacco, ma poi non chiuse per problemi di commissioni. Lui e Ikonè sono stati cercati e sono riusciti a prenderli. Ricordiamo che l’accordo con lui c’era anche anche l’anno scorso ma poi saltò tutto. Secondo me, lui può giocare con e al posto di Vlahovic. I numeri di Piatek, a parte l’ultima stagione al Milan, parlano chiaro e le sue qualità confermano tutto. Se Può influire su Vlahovic? Credo che a Dusan, avere Piatek in panchina non cambia niente anzi potrebbe rappresentare uno stimolo in piu uno stimolo in più. Sarebbe bello vederli giocare insieme”.

VLAHOVIC “Si metta nelle condizioni di essere ceduto perché se va in scadenza non entrano quei 60-70 milioni fondamentali per rimpiazzarlo degnamente”

