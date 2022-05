Graziani: “Mai fatto fallo a Cagliari: errore grave. Ma sempre creduto nella buonafede dell’arbitro”

Francesco ‘Ciccio‘ Graziani, ex giocatore viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno nella ricorrenza dello scudetto rubato nell’82 alla Fiorentina, ricordando il suo gol annullato a Cagliari. Ecco le sue parole: “Non era mai fallo: io non ho spinto nessuno. L’arbitro fischia fallo a Bertoni, ma anche lui non ha mai fatto fallo. Sono i due giocatori del Cagliari che si scontrano a vicenda. Quello è stato un errore grave dell’arbitro che a noi che è costato parecchio. Io ho sempre creduto nella buona fede dell’arbitro, sempre. Catanzaro? Il calcio è fatto anche di questo episodi”.

