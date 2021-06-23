Graziani: "Lo Spezia sia riconoscente con Italiano: la Fiorentina è un salto per la sua carriera"

Le parole di Ciccio Graziani ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno

Francesco Ciccio Graziani, ex calciatore Viola e noto opinionista, è intervenuto ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in vista dell'imminente arrivo di Vincenzo Italiano. Ecco le sue parole:

"Siamo ai nastri di partenza, bisogna capire che mercato verrà fatto. Leggo di Zappacosta per sostituire Lirola, Ribery e gli altri: chi rimane dello zoccolo duro? Senza sapere questi dettagli non si può dare un giudizio".

ITALIANO "È bravo, ma va supportato. Se alle prime difficoltà gli mandi un carrarmato addosso, lo mandi in difficoltà. Deve essere brava la società a dargli fiducia, altrimenti è deleterio. Non capisco perché lo Spezia non debba avere un minimo di riconoscenza nei confronti di Italiano. Ha l'occasione di andare alla Fiorentina, di fare un salto nella propria carriera. Non capisco chi mette le clausole, fossi l'allenatore non accetterei mai di inserirla in un contratto. Fa bene Commisso a non farsi prendere per il collo, a non versare i soldi come se fosse lo scemo d'America che apre il portafoglio senza fiatare".

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