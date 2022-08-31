Graziani: ''Io in Spalletti non sarei mai andato faccia a faccia con un tifoso della Fiorentina''

Ciccio Graziani dice la sua in merito alla lite tra Spalletti e il tifoso della Fiorentina , parole distensive nei confronti della città.

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l'ìex viola Francesco Graziani è voluto ritornare sulla vicenda legata alla lite tra Spalletti e un tifoso della Fiorentina al termine del match tra i viola ed il Napoli. Queste le sue parole:

''La premessa è che noi condanniamo la maleducazione e l'atteggiamento di chi supera il limite. Però si vuol fare passare Firenze per una città razzista, che non è mai stata. Se fossi stato Spalletti non sarei mai andato faccia a faccia col tifoso, perchè nell'adrenalina del momento può succedere di tutto. Piuttosto avrei chiamato un dirigente della Fiorentina e fatto presente la situazione indicando i tifosi maleducati. Vlahovic? Invito i tifosi ad evitare cori e insulti, per lui la cosa peggiore sarebbe l'indifferenza.''

LUKA JOVIC E' UN CAMPIONE, ITALIANO E LA FIORENTINA SAPRANNO ASPETTARLO

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