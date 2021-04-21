Graziani: "Fiorentina brava e concreta. Vittoria meritata. Approfittiamo della trasferta del Torino a Bologna"

Tre punti preziosi per la classifica. Tutti si aspettavano il pareggio e invece si è vinto. L'inizio non è stato facile

A cura di Redazione Labaroviola 21 aprile 2021 15:19

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