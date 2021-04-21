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Graziani: "Fiorentina brava e concreta. Vittoria meritata. Approfittiamo della trasferta del Torino a Bologna"

Tre punti preziosi per la classifica. Tutti si aspettavano il pareggio e invece si è vinto. L'inizio non è stato facile

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 aprile 2021 15:19
Graziani: "Fiorentina brava e concreta. Vittoria meritata. Approfittiamo della trasferta del Torino a Bologna" -
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Francesco Graziani, ex attacante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Esprimendo il suo parere sulla vittoria di Verona:

"Ieri tre punti importanti. L'inizio non è stato dei migliori, però nell'arco della gara, la squadra di Iachini è stata brava e concreta. Una vittoria che non vale oro, ma platino. I viola sono andati oltre le previsioni, tutti si aspettavano un pareggio, invece sono giunti tre punti meritati. Bisogna vedere se si può approfittare di alcuni problemi come quelli del Torino, che sarà anche in ripresa, ma va in trasferta a Bologna".

AMRABAT: "GRANDE VITTORIA, NON È STATO UN PERIODO FACILE. CONTINUIAMO A LAVORARE FINO ALLA FINE" 

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