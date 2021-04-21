Amrabat: "Grande vittoria, non è stato un periodo facile. Continuiamo a lavorare fino alla fine"

Il centrocampista viola, tornato a Verona per giocare contro la sua ex squadra, commenta sul proprio canale social la vittoria esterna

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Il centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat, ha commentato sul suo canale social l'importante vittoria al Bentegodi di Verona, contro la sua ex squadra. Il suo pensiero scritto è stato: “Non è un periodo facile ma continuiamo a lavorare tutti i giorni fino alla fine. Sono felice di essere tornato a Verona dove ho tanti amici. Comunque grande vittoria!!!”.

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