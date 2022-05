Graziani: “Cosa aspetta la Fiorentina a prendere Belotti? lo consiglio subito. Firenze festeggerebbe”

Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno della gara contro la Roma e del percorso della Fiorentina per andare in Europa, le sue parole:

“Ci doveva essere un’inversione di tendenza, la partita contro la Roma era la partita giusta perchè era un avversario di rango quindi c’era più attenzione e concentrazione, la Roma dopo la finale magari ha messo meno attenzione sulla Fiorentina, con il cervello sono rimasti a Roma, se vieni a Firenze cosi rischi grosso, la Fiorentina ha vinto meritatamente.

Ora è tutto nelle nostre mani, ci giochiamo il nostro destino, come minimo abbiamo in tasca la Conference League. La prestazione mi rende molto ottimista, il risultato mi può dare grande forza per le prossime partite. Una vittoria del Milan ci potrebbe avvantaggiare anche se l’Atalanta fuori casa è temibile. Io ho perso uno scudetto a Roma con una squadra che era retrocessa da 2 mesi ed è venuta a vincere a Roma 3-2.

Belotti lo prenderei, che aspettiamo a prenderlo, se potessi consigliare Pradè e Barone, lo farei subito. Potrebbe fare grandi cosi, cambia ambiente, tifosi diversi, non ci penserei un attimo, va preso subito. Pensa se andiamo in Europa e annunci Belotti, Firenze sarebbe in festa per una settimana”

