Graziani bacchetta Italiano: “Cabral va fatto giocare insieme con un’altra punta tipo Joao Pedro”

Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla Fiorentina a pochi giorni dalla gara contro la Juventus

“A Cabral non arrivano palloni, con una seconda punta la fianco sono convinto che lui possa avere maggiori opportunità, per esempio con uno come Joao Pedro al fianco potrebbe avere grandi vantaggi. Comunque dobbiamo avere grandi pazienza, la certezza è che il prossimo anno si ripartirà su Cabral. La stagione comunque vada merita un applauso, se il campionato fosse finito ieri saremmo stati in Conference League, a inizio anno avremmo messo dieci firme.

Se vinciamo coroniamo una stagione fantastica, io li porterei già da domani in ritiro, questa cosa dovrebbe venire dai giocatori stessi, per dare un segnale forte a tutti. Fossi il capitano della Fiorentina prenderei questa decisione per preparare bene la partita. A tutte le squadre sono capitati momenti negativi. Siamo padrone del nostro destino per quanto riguarda l’Europa. La Sampdoria si è liberata dopo la salvezza matematica con la sconfitta del Cagliari, Giampaolo avrebbe potuto anche non dire nulla, solo dire la formazione e basta”

LE PAROLE DI FLACHI