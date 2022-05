Flachi: “Meno male che nel girone di andata avevamo Vlahovic, Ikonè e Cabral non hanno toccato palla”

Ciccio Flachi, ex giocatore della Fiorentina e grande tifoso viola, ma anche bandiera della Sampdoria, ha parlato della sfida tra le due squadre e la sconfitta, le sue parole a Radio Bruno:

“Meno se ne parla meglio è, dobbiamo solo capire il motivo per cui non si è accesa la luce, nemmeno la Sampdoria ha fatto molto per vincere, quando dovevano tirare in porta nei primi 5 minuti la passavano. A livello mentale può influire il fatto che non si è giocato tutti allo stesso orario, anche se questa cosa è andata a nostra vantaggio. Se la Sampdoria si fosse giocata qualcosa quanto sarebbe finita?

Il fatto che abbiamo subito cosi tanti gol ti fa capire quanto sia basso il livello in generale, perchè in altri tempi con questi risultati non lottavi per la zona Europa. Nel girone di ritorno non è stata la Fiorentina del girone di andata, meno male che avevamo Vlahovic. Ikonè e Cabral hanno toccato la prima palla al minuto 40 del primo tempo. Prima girava tutto intorno a Vlahovic, lui teneva palla e tutti gli altri giravano intorno a lui. Mi sarebbe piaciuto giocare adesso, la critica è molto morbida, tutti ti aspettano, le critiche non sono mai dure. Avevi anche paura dei tifosi, adesso non più

Se sono bloccati nessuno riesce a fare più niente, ma vale per tutti, non solo per la Fiorentina, non c’è più spazio per l’estro e le giocate personali, o gira il gioco di una squadra o si è tutti bloccati. Ieri potevi stare li una settimana, non sarebbe cambiato nulla. Cabral deve essere cercato in un’altra maniera e va sfruttato”

