Graziani: “Avessi allenato la Fiorentina avrei fatto giocare insieme Jovic e Cabral, coppia straordinaria”

Ciccio Graziani ha parlato e analizzato i problemi della Fiorentina, queste le sue parole a Radio Bruno:

Manca un centravanti serio, se questa squadra avesse avuto Arnautovic la Fiorentina avrebbe avuto almeno 7 punti in più, non solo per i gol che avrebbe fatto ma è anche un giocatore che fa fare gol ad altri. Jovic sembra che ci sta facendo un favore quando gioca, forse non è nemmeno il centravanti adatto a questo tipo di gioco, vero che magari a volte non sempre viene servito per bene come dovrebbe.

La Fiorentina gioca bene per 80 metri, si perde nella parte finale, ha un buon palleggio e si muove bene, il problema è che davanti non concretizziamo al meglio, se avessi un centravanti la manovra potrebbe essere più fluida. Poi ogni partita ha la sua logica e la sua storia. Quando ho visto Cabral in allenamento mi sembra un giocatore fatto, ha grinta, ha voglia. Se avessi allenato io la Fiorentina avrei fatto giocare insieme Cabral e Jovic, ho visto una coppia straordinaria contro l’Inter. Se mettiamo in campo le nostre qualità possiamo vincere le partite

Torreira era bravo anche nella fase offensiva, sapeva impostare, sapeva inserirsi. Amrabat non mi dispiace, è un recuperatore di pallone incredibile ma non gli puoi chiedere cose che non ha, non verticalizza e non appoggia la fase offensiva, è un altro tipo di giocatore. Speriamo di recuperare Castrovilli, in mezzo al campo non siamo male. Il problema serio è che facciamo fatica a concludere, mancano 17 giornate alla fine della stagione, può succedere di tutto. Possiamo anche essere un pò più sereni e tranquilli”

IL PARERE DI ENZO BUCCHIONI