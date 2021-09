Grassia: “Gasperini ha l’usanza di lamentarsi: non ci sono dubbi sulle scelte arbitrali. La Fiorentina ha meritato”

Filippo Grassia , noto giornalista sportivo, è intervenuto ai microfoni del Pentasport , trasmissione di Radio Bruno , per parlare di alcuni temi caldi in casa Fiorentina . Ecco le sue parole:

GASPERINI “Ha l’usanza di lamentarsi. Non vedo tanti dubbi sulle scelte arbitrali nella sfida contro la Fiorentina. Il fuorigioco di Zapata e netto, come lo sono i calci di rigore fischiati. Detto ciò la Fiorentina ha meritato ampiamente anzi, ha sprecato tante occasioni”.

SOTTIL “Deve giocare con tranquillità. A Bergamo ha avuto tante occasioni e le ha sprecate malamente. Per dire, io avrei messo Bonaventura esterno. Secondo me lo può fare per tutti i 90′ minuti”.

ITALIANO “Oggi sono stati esonerati due allenatori, per far capire che tre turni sembrano pochi, ma non lo sono. Italiano ha rivalutato tutti giocatori. Amrabat e Sottil sono solo alcuni dei numerosi esempi del lavoro di rivalutazione di Italiano. Guardate Callejon, sembra rinato. Messo fuori per gli schemi che secondo me si devono adattare ai giocatori e non viceversa. Il centrocampo deve aiutare la difesa viola che abbassandosi potrà andare in difficoltà”.

