Giornata di Asado in casa Fiorentina, pranzo tutti insieme al centro sportivo, anche i dipendenti
Pranzo a base di Asado in casa Fiorentina dove la truppa viola si è ritrovata per pranzare tutti insieme al centro sportivo
A cura di Redazione Labaroviola
24 febbraio 2022 16:49
L'asado è un piatto tipico argentino. Si tratta di uno speciale arrosto alla brace, un piatto molto amato dai sudamericani del gruppo viola che nella giornata di oggi hanno pranzato tutti insieme al centro sportivo viola, compreso i dipendenti che lavorano a stretto contatto con il gruppo viola ai campini. Molto contenti Quarta, Torreira e Nico Gonzalez come mostrano le foto pubblicate dalla Fiorentina
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