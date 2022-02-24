Torreira ammette: "In giro per Firenze tutti ci chiedono solo della partita contro la Juventus"

Lucas Torreira ha parlato del momento in casa Fiorentina, il regista viola ha recuperato dopo l'acciacco di domenica scorsa

Lucas Torreira ha parlato ai media ufficiali della Fiorentina, queste le parole del centrocampista viola:

"Ho imparato che qui conta più il fantacalcio che il rendimento. Nico deve segnare di più? Deve stare tranquillo, i gol arriveranno, magari arriveranno negli anni seguenti ma noi e il mister vediamo anche altre cose. Lui gioca in una posizione di campo che deve stare vicino la porta, l'importante e vincere a aiutare la squadra, importante è vincere.

Sono felice di essere qui, solo che se ne parlava da tempo tempo di me alla Fiorentina, contento di come sono stato accolto, è vero che sono un ragazzo semplice e pulito che vuole fare bene in campo

Contro il Sassuolo abbiamo fatto fatica in casa, è anche vero che il loro portiere ha fatto grandi parate e abbiamo creato tanto. Sanno bene cose vogliono in campo, hanno battuto delle grandi squadre, andiamo a Sassuolo per vincere.

In giro i tifosi ci chiedono solo della partita contro la Juventus, sappiamo che è una gara molto importante anche per i tifosi, speriamo che lo stadio sia pieno e che ci possono aiutare come hanno sempre fatto. Mancano due partite per arrivare in finale di Coppa Italia, dobbiamo rimanere concentrati"

LE PAROLE DI ITALIANO

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