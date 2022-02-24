Italiano rivela: "Non abbiamo mai parlato nello spogliatoio della partita contro la Juventus"

Vincenzo Italiano ha parlato del prossimo impegno contro il Sassuolo ai media ufficiali della Fiorentina, parole anche su Torreira e Gonzalez

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni dei media ufficiali della Fiorentina, queste le sue parole:

"Nella Fiorentina ho trovato un gruppo di lavoro molto affiatato che mi ha dato grandi soddisfazioni, ho trovato qualcosa mi spinge a dare ogni giorno qualcosa in più.

Turnover? Bisogna pensare all'impegno imminente, all'andata il Sassuolo ci ha dato grande filo da torcere, non dobbiamo avere alti bassi, la nostra testa è al campionato, non abbiamo mai parlato della partita contro la Juventus, poi ci penseremo. Cabral sta migliorando, è un calciatore di valore, ci sarà spazio anche per lui.

Le maggiori informazione arrivano sempre dal gruppo che hai a disposizione, i ragazzi ti spronano a trovare sempre informazioni diverse. Io devo tirare fuori quel fuoco che la squadra ha dentro.

Il Sassuolo per me è una delle squadre più temibili degli ultimi anni, lo sta dimostrando anche nelle ultime partite, dobbiamo metterli in difficoltà quando abbiamo la palla e difendere bene. Dobbiamo approcciare bene

Nico e Torreira hanno dentro quella passione e quel furore che li fanno vivere le partite come faccio io, hanno grandi margini di miglioramento. In termini di gol può fare meglio Nico, in termini di assist può fare meglio Torreira"

GUERRA IN UCRAINA, IL RACCONTO DI DE ZERBI

https://www.labaroviola.com/de-zerbi-resta-bloccato-a-kiev-il-suo-drammatico-racconto-stanotte-ci-hanno-svegliato-le-esplosioni/166745/