“Sono contento che Commisso abbia regalato ai tifosi viola – ha detto Alberto Gilardino, ex attaccante della Fiorentina a Radio Bruno – un giocatore come Ribery, spero possa tornare ad incidere. Vlahovic? Per me può diventare un grande attaccante, Cutrone ha caratteristiche diverse ma mi piace. Iachini? Ha fatto molto bene. Se io allenerò la Primavera viola? Non c’è niente di concreto, se mi chiamassero per un confronto lo accetterei volentieri, sono affezionato a Firenze”.