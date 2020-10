Gazzetta, Ribery non ce la fa. Dolore alla caviglia e problemi muscolari. Fuori anche Castrovilli, gioca Pulgar

Franck Ribery non ce la fa. Il campione francese oltre al problema alla caviglia sta convivendo da alcuni giorni con un piccolo ma fastidioso guaio muscolare. Per la Fiorentina, attesa all’impegno casalingo contro l’Udinese, un’assenza pesante. Iachini è orientato a sostituire Ribery con Callejon, al debutto da titolare.

Lo spagnolo è ancora lontano dalla condizione fisica migliore (al momento è al 60-65%) e quindi il tecnico viola ha scelto di proporlo come seconda punta e non come attaccante di fascia proprio per ridurgli il campo d’azione. La Fiorentina confida molto nell’esperienza e nei gol dello spagnolo che giocherà accanto a Kouamè. Callejon attaccante non è l’unica novità in casa viola.

Iachini è deciso a rilanciare Pulgar dopo il periodo di stop a causa del Covid 19. Il cileno dovrebbe tornare in cabina di regia facendo coppia a centrocampo con Amrabat, che avrà più libertà in fase offensiva. A Bonaventura, infine, verrà affidato il ruolo di trequartista dietro le due punte (Castrovilli dovrebbe andare in panchina). Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

