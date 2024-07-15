Gazzetta: “Gudmundsson e Colpani nomi caldi per l’attacco della Fiorentina ma prima serve cedere” 

Gudmundsson e Colpani sono i nomi caldi in casa Fiorentina

Gudmundsson e Colpani sono nomi caldi in casa Fiorentina. I due attaccanti piacciano a Palladino e i dirigenti viola stanno continuando a sondare il terreno per regalare al mister un altro colpo offensivo dopo Moise Kean. La Fiorentina deve cedere gli esuberi. Infatti, Nzola e Ikonè potrebbero portare introiti importanti alla rosa viola e così, dare il via libera all'affondo decisivo per un rinforzo in attacco. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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