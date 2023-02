Gazzetta: “Fiorentina bilancio d’oro grazie alla Juventus: così Commisso si è ripagato l’acquisto del club”

Non sarà una domenica qualsiasi per il presidente Rocco Commisso a casa della Juventus, l’avversaria attaccata in tante interviste polemiche che invece dovrebbe ringraziare perché lo ha riempito di milioni grazie agli acquisti a caro prezzo degli ex gioielli viola. Se lo scorso anno infatti Commisso ha stravinto lo scudetto del bilancio (+46,8 milioni) lo deve soprattutto proprio alla montagna di soldi versati da

Agnelli per assicurarsi Chiesa e Vlahovic. Il bilancio 2021-2022 chiuso il 30 giugno è stato davvero dorato per il presidente italo-americano, grazie ai lasciti della precedente proprietà, quella dei Della Valle. Il saldo del calciomercato fa segnare addirittura un +73 milioni! Tra le cessioni infatti (esclusi bonus, premi e oneri) figurano: Vlahovic (70 milioni), Chiesa (46 tra i | 6 per il secondo anno di prestito e i 40 del riscatto definitivo). Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, ITALIANO: “RINGRAZIO LUIS ALBERTO. ABBIAMO PARLATO CON LA CURVA, UN CONFRONTO SCHIETTO E ONESTO”