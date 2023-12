Gazzetta: “Doppia punta Nzola-Beltran esperimento non riuscito, mai più. Stasera il successo un obbligo”

Stasera tornare al successo è quasi un obbligo per tenere in alto le ambizioni e conservare, se non migliorare, quella classifica “spettacolare”, come l’ha definita Italiano dopo la vittoria col Verona. Ancora ballottaggio davanti tra Nzola e Beltran, proposti insieme contro il Verona. Esperimento che non è riuscito e stasera non verrà riproposto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

