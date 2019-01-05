Gazzetta, Chiesa lascerà la Fiorentina solo in caso di proposta italiana. Il suo prezzo...

Chiesa, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, ha fatto intendere che lascerà la sua Fiorentina solo per indossare una nuova maglia italiana. Per la sua maturazione considera importante, infat...

Chiesa, secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, ha fatto intendere che lascerà la sua Fiorentina solo per indossare una nuova maglia italiana. Per la sua maturazione considera importante, infatti, proseguire il suo percorso in un contesto già noto. Questa sua determinazione ha per certi versi tappato la sua quotazione, ferma a 70 milioni. E ciò indirettamente avvantaggia i soliti noti (Juve e Inter) decisi ad assicurarsi l’ambita preda.